Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Рак - самый точный гороскоп на 27 сентября 2022 года


Гороскоп на 27 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Точный гороскоп на сегодня 27.09.2022

Рак

Ракам стоит учитывать коварный эмоциональный фон этих суток. Даже самые гармоничные взаимоотношения, включая домашние, сегодня могут быть усложнены старыми обидами. Даже в благоустроенном быту вероятны места дискомфорта. Риск бытовых и психологических помех начнет расти ближе к вечеру. Не стоит выбирать эти сутки для важных начинаний в своей частной жизни – например, для переезда в новое жилье (Rambler/гороскопы).









  • Рыбы - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года
  • Козерог - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года
  • Близнецы - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года
  • Рыбы - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
  • Рак - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 4, 5 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Снукер - календарь 2022/2023, расписание сезона
    Какой праздник 27 сентября 2022. Какой церковный православный праздник
    Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Какая погода в Санкт-Петербурге 26 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какая погода в Москве 26 сентября 2022 года
    Подробная карта Херсонской области с городами, где находится Херсонская область на карте
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru