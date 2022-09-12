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Весы - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года


Гороскоп на 12 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.

Точный гороскоп на сегодня 12.09.2022

Весы

Сегодня Весам предстоит ориентироваться на окружающую их обстановку, которая не всегда будет однозначной. Нужные им люди могут откладывать выбор, брать тайм-аут в общении, демонстрировать не лучшие черты характера и совершать не самые благовидные поступки. Может появиться искушение отзеркалить чужое поведение или начать сравнивать себя с другими не в свою пользу. Это не лучший момент для диалога (Rambler/гороскопы).









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