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Скорпион - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года


Гороскоп на 12 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Точный гороскоп на сегодня 12.09.2022

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на спокойный день. Могут напомнить о себе прежние оплошности, случаи небрежности, неудачные «пробы пера», капризные питомцы, нюансы самочувствия. Велика вероятность нестандартных задач или параллельных хлопот. Несмотря на все старания, итог усилий будет не идеальным, и события могут оставить неприятный осадок. Возможно, наметится переделка или доработка (Rambler/гороскопы).









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