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Козерог - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года


Гороскоп на 12 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 12.09.2022

Козерог

Сегодня Козерогам могут действовать на нервы знакомые двойственные ситуации, включая домашние. Далеко не все представители знака будут расположены относиться к ним с юмором, особенно если история затянулась, и события нельзя ускорить. В такой момент лучше воздержаться от важных окончательных решений - гораздо важнее сохранять долю контроля над своими владениями (проектами) и иметь план на будущее (Rambler/гороскопы).









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