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Козерог - самый точный гороскоп на 27 сентября 2022 года


Гороскоп на 27 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 27.09.2022

Козерог

Сегодня Козерогам не помешает удвоить внимательность и к выполняемой задаче, и к своему поведению. Им стоит думать не о чужих, а о своих недостатках. День может задействовать их негативный потенциал и толкнуть на ошибку по личным причинам - например, из-за недомогания или тайного духа противоречия. Есть риск без особого повода подпортить свой авторитет, повздорить с партнером или руководством (Rambler/гороскопы).









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