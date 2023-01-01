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Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - цена, время работы



Колесо обозрения Солнце Москвы

«Солнце Москвы» - колесо обозрения является самым высоким в Европе, превзойдя по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров.

Высота колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве - 140 м.

Дата открытия - 10 сентября 2022 года.

Количество каби - 30 по 15 человек каждая, 5 кабин оборудованы прозрачным полом.

Один оборот - 18 минут и 40 секунд.

Цена

Стандартный проход
взрослый: пн-пт - 1150 руб, сб-вс - 1350 руб.

Быстрый проход
взрослый: пн-пт - 1700 руб, сб-вс - 2000 руб.

Прозрачный пол (включает «Быстрый проход»)
взрослый: пн-пт - 2000 руб, сб-вс - 2300 руб.

Цены приведены на февраль 2023 года.

Время работы - пн-пн 12:00 - 22:00, сб-вс 10:00 - 22:00.









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