Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - цена, время работы

«Солнце Москвы» - колесо обозрения является самым высоким в Европе, превзойдя по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров.
Высота колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве - 140 м.
Дата открытия - 10 сентября 2022 года.
Количество каби - 30 по 15 человек каждая, 5 кабин оборудованы прозрачным полом.
Один оборот - 18 минут и 40 секунд.
Цена
Стандартный проход
взрослый: пн-пт - 1150 руб, сб-вс - 1350 руб.
Быстрый проход
взрослый: пн-пт - 1700 руб, сб-вс - 2000 руб.
Прозрачный пол (включает «Быстрый проход»)
взрослый: пн-пт - 2000 руб, сб-вс - 2300 руб.
Цены приведены на февраль 2023 года.
Время работы - пн-пн 12:00 - 22:00, сб-вс 10:00 - 22:00.