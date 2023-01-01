Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - цена, время работы





«Солнце Москвы» - колесо обозрения является самым высоким в Европе, превзойдя по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров.



Высота колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве - 140 м.



Дата открытия - 10 сентября 2022 года.



Количество каби - 30 по 15 человек каждая, 5 кабин оборудованы прозрачным полом.



Один оборот - 18 минут и 40 секунд.



Цена



Стандартный проход

взрослый: пн-пт - 1150 руб, сб-вс - 1350 руб.



Быстрый проход

взрослый: пн-пт - 1700 руб, сб-вс - 2000 руб.



Прозрачный пол (включает «Быстрый проход»)

взрослый: пн-пт - 2000 руб, сб-вс - 2300 руб.



Цены приведены на февраль 2023 года.



Время работы - пн-пн 12:00 - 22:00, сб-вс 10:00 - 22:00.