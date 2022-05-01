Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - дата открытия, цена, высота

«Солнце Москвы» - колесо обозрения является самым высоким в Европе, превзойдя по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров.
Высота колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве - 140 м.
Дата открытия - 10 сентября 2022 года.
Количество каби - 30 по 15 человек каждая, 5 кабин оборудованы прозрачным полом.
Один оборот - 18 минут и 40 секунд.
Цена на дату открытия
Стандартный
сб-вс взрослый - 1150, детский - 950, семейный (2 взрослых + 2 детских) - 3950
пн-пт взрослый - 950, детский - 750, семейный (2 взрослых + 2 детских) - 3200
Быстрый проход
сб-вс взрослый - 1700, детский - 1700
пн-пт взрослый - 1400, детский - 1400
Прозрачный пол
сб-вс взрослый - 1800, детский - 1800
пн-пт взрослый - 1600, детский - 1600
Время работы - пн-чт 12:00 - 22:00, пт-вс 12:00 - 00:00.