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Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - дата открытия, цена, высота


Колесо обозрения Солнце Москвы

«Солнце Москвы» - колесо обозрения является самым высоким в Европе, превзойдя по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров.

Высота колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве - 140 м.

Дата открытия - 10 сентября 2022 года.

Количество каби - 30 по 15 человек каждая, 5 кабин оборудованы прозрачным полом.

Один оборот - 18 минут и 40 секунд.

Цена на дату открытия

Стандартный
сб-вс взрослый - 1150, детский - 950, семейный (2 взрослых + 2 детских) - 3950
пн-пт взрослый - 950, детский - 750, семейный (2 взрослых + 2 детских) - 3200

Быстрый проход
сб-вс взрослый - 1700, детский - 1700
пн-пт взрослый - 1400, детский - 1400

Прозрачный пол
сб-вс взрослый - 1800, детский - 1800
пн-пт взрослый - 1600, детский - 1600

Время работы - пн-чт 12:00 - 22:00, пт-вс 12:00 - 00:00.









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