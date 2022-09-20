Лев - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года

Гороскоп на 20 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 20.09.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам побыть в тишине и уединении либо ограничиться обществом самых близких себе людей. Это подходящий день для пребывания на природе. Хорошо оказаться у воды и предаться воспоминаниям о прошлом. В случае усталости самое время отключить связь и выспаться. При недомоганиях не стоит забывать о разумной диете: если случай не запущенный, она способна заменить ряд лекарств (Rambler/гороскопы).