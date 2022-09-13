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Скорпион - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года


Гороскоп на 13 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Точный гороскоп на сегодня 13.09.2022

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам предстоит погрузиться в неприятные хлопоты или в поиски выхода из нестандартной ситуации. Многим Скорпионам придется удовольствоваться временным решением и пойти на компромисс, даже если он кажется им неудачным. Отвлечься от досадных неурядиц им поможет вечер. Он предложит переключиться на приятное общение, напомнит про любовь, дружбу или взаимно выгодный союз (Rambler/гороскопы).









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