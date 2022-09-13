Козерог - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года

Гороскоп на 13 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 13.09.2022



Козерог



Первая половина этого дня вряд ли станет для Козерогов легкой и удачной. Многие Козероги будут испытывать в это время бытовой или душевный дискомфорт. Также они могут стать жертвой своих хронических недомоганий. Их могут огорчать семейные события. Вечером обстоятельства начнут меняться в лучшую сторону. Может появиться желание побаловать себя, найти время для друзей, любви или необычного хобби (Rambler/гороскопы).