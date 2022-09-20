Козерог - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года

Гороскоп на 20 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 20.09.2022



Козерог



Козерогам стоит следить за своими безотчетными реакциями (критичностью, настороженностью), если они хотят обратной связи и намерены сохранять гармоничные отношения впредь. В этот день собеседники и партнеры могут вести себя с вами не совсем честно, но в ваших интересах этого «не замечать». Если окружающие поймут, что вы видите их насквозь или осуждаете, это может не пойти на пользу диалогу (Rambler/гороскопы).