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Телец - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года


Гороскоп на 21 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 21.09.2022

Телец

Сегодня Тельцам стоит найти время для домашних дел и общения с домочадцами, включая детей. День подходит для обновления или укрепления авторитета. Может вызвать интерес удаленное жилье, расположенное в чужих краях, или связь с дальней родней. Возможно появление в доме гостей, которых вы давно не видели. Независимо от планов, стоит заранее очертить границы допустимого (Rambler/гороскопы).









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