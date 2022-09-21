Телец - самый точный гороскоп на 21 сентября 2022 года

Гороскоп на 21 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 21.09.2022



Телец



Сегодня Тельцам стоит найти время для домашних дел и общения с домочадцами, включая детей. День подходит для обновления или укрепления авторитета. Может вызвать интерес удаленное жилье, расположенное в чужих краях, или связь с дальней родней. Возможно появление в доме гостей, которых вы давно не видели. Независимо от планов, стоит заранее очертить границы допустимого (Rambler/гороскопы).