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Лев - самый точный гороскоп на 14 сентября 2022 года


Гороскоп на 14 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 14.09.2022

Лев

Львов этот день приглашает смотреть на все через призму практических соображений, например, пользы для здоровья. Он обещает небольшие, но приятные и порой неожиданные целевые приобретения, среди которых могут быть лекарства, вещи из экологичных материалов, диетические ингредиенты. Для важных дел момент не лучший. Не стоит заниматься стратегическими планами, нарушать правила и сокращать дистанцию (Rambler/гороскопы).









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