Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Овен, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Овен



У Овнов вся эта неделя может складываться достаточно проблемно. Прежде всего, следует держать под контролем свое состояние здоровья. Основное внимание уделите правильному питанию. Исключите из рациона несвежие продукты, откажитесь от употребления алкогольных напитков и энергетиков. И никаких арбузов, пирожков и шашлыков у уличных торговцев. Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому строго следите за качеством питания.



Другая потенциально проблемная тема связана с возможным осложнением отношений в трудовом коллективе — с некоторыми коллегами могут возникать недоразумения. Возможно, вы почувствуете, некие ограничения и препятствия в ваших делах. За что бы вы ни взялись, все может идти наперекосяк, непонятно откуда будут возникать преграды на пути. Не исключено, что торможение в делах будет связано с общим ухудшением самочувствия, физической слабостью, повышенной утомляемостью.



Стараясь справиться с делами поскорее, вы можете часто допускать ошибки, затем исправлять их и делать новые ошибки. В таких условиях сильное напряжение будет испытывать ваша нервная система. Старайтесь дозировать нагрузки, не перенапрягайтесь (Rambler/гороскопы).