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Телец - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года


Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Телец, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.

Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября

Телец

Вся эта неделя может складываться напряженно для Тельцов. Прежде всего может возникнуть нестабильность в романтических отношениях и в отношениях с друзьями. Звезды советуют воздержаться от выяснений отношений с возлюбленными. Возможно, между вами возникнет недоразумение, непонимание. Постарайтесь не давать повода для ревности и сами отнеситесь терпимее к словам и поведению любимого человека. В центре вашего внимания также могут оказаться друзья и дружеские контакты.

Основные события могут вращаться вокруг них. Несмотря на то, что значимость дружеского окружения в вашей жизни возрастает, вместе с тем возрастет и напряжение в отношениях с друзьями. Не исключены странные запутанные ситуации, когда нет полной ясности происходящего. Старайтесь сделать так, чтобы ваш любимый человек не пересекался с друзьями и подругами — между ними может произойти ссора. Также лучше не посещать увеселительные мероприятия, ночные клубы и рестораны.

Если у вас есть дети, то, возможно, придется побеспокоиться об их поведении. Ребенок может попытаться вас обмануть в чем-то, например, скрыть от вас плохую оценку в школе или порицание, полученное им за неправильное поведение (Rambler/гороскопы).









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