Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Близнецы, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Близнецы



Близнецы на этой неделе могут часто сталкиваться с противодействием и препятствующими факторами. Поэтому вам будет нелегко добиться реализации своих инициатив. Постарайтесь обходить острые углы при общении с родителями и членами семьи. Не обещайте им того, в чем не можете быть твердо уверенными. Рассчитывать на то, что удастся найти с ними взаимопонимание сейчас нереально. Не исключены какие-то бытовые неурядицы с жильем.



Например, соседи этажом выше могут «залить» вашу квартиру, и потребуется срочно проводить косметический ремонт. Неурядицы с жильем могут переключить ваше внимание на устранение проблемных моментов. Пока лучше не планировать каких-то совместных работ с членами семьи ввиду высокой вероятности разногласий. Другая проблемная тема недели может быть связана с вашим профессиональным и социальным статусом. Старайтесь дистанцироваться от влиятельных людей, наделенных властью.



Придерживайте свои инициативы, старайтесь не делать то, о чем вас никто не просит. Проявите гибкость в спорных ситуациях — иначе может произойти ссора. Наиболее напряженные дни недели приходятся на пятницу и субботу (Rambler/гороскопы).