Рак - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года

Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Рак, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Рак



Ракам на этой неделе рекомендуется быть разборчивее в контактах с окружающими и при установлении новых знакомств. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек, который будет выдавать себя не за того, кем является на самом деле. Также вам могут раздавать несбыточные обещания. Однако сейчас цена слов очень невелика, и вряд ли за словом будет дело. Возможно, до вас дойдут слухи и сплетни, затрагивающие вас и ваших родственников.



Будьте внимательнее при перемещениях, во время поездок в городском транспорте или в личном автомобиле. Из-за некоторой рассеянности и забывчивости вы можете потерять документы, оставить их где-либо. Следите за тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Эта неделя может быть связана с переоценкой некоторых положений в своей системе ценностей. Это особенно важно для молодых людей, которые еще только вырабатывают свои жизненные стандарты.



А переоценка будет из-за того, что вам поступит новая информация, смысл которой не укладывается в ваши прежние представления. Это неблагоприятное время для дальних поездок на личном автомобиле – в пути могут возникнуть осложнения, технические поломки. А нарушения правил дорожного движения может привести к штрафным санкциям (Rambler/гороскопы).



















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