Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Лев, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Лев



У Львов в течение всей этой недели могут происходить неожиданные события форс-мажорного свойства. Прежде всего, эти события могут привести к резкому росту финансовых расходов. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Необходимо иметь в виду, что в эти дни вы не склонны хорошо просчитывать варианты и принимать практичные решения. Некоторые ваши финансовые решения будут идти вам же в убыток. Например, это особенно относится к покупкам.



Вы можете купить ту вещь, которая вам в дальнейшем не понадобится. Также следует быть внимательнее при расчетах за покупки в магазинах и на рынках – вероятность кражи или потери денег сейчас возрастает. Кроме того, могут произойти поломки дорогостоящей техники, требующие срочного ремонта или покупки техники на замену. Отсутствие нужной суммы денег в наличии может привести к попыткам сделать финансовые заимствования, что само по себе является достаточно хлопотным и непредсказуемым процессом.



Возрастает вероятность финансовых потерь. Поэтому в первую очередь звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Воздерживайтесь от любых финансовых вложений. Отношения с друзьями также могут испортиться из-за денег, долгов (Rambler/гороскопы).