Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Дева, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Дева



Несмотря на стремление Дев проявить инициативу в решении своих актуальных вопросов, вся эта неделя складывается достаточно напряженно. Внешние обстоятельства могут сложиться таким образом, что любые ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия.



Будучи интеллектуально активными и настроенными на поиск взаимопонимания с окружающими людьми, вам следует иметь в виду, что сейчас лучше строить отношения, опираясь на трезвый расчет, и не питать иллюзий относительно честности и порядочности тех людей, с кем придется общаться. Не исключено, что вам станет известно, что партнер по браку или партнер по бизнесу обманывает вас. Не торопитесь делать поспешные выводы. Возможно, кто-то вводит вас в заблуждение, или вы сами заблуждаетесь.



Помните, что вы живете не в вакууме и существует ответственность перед теми людьми, которые для вас важны. Кроме того, не исключены сложности при взаимоотношениях с человеком, который является для вас авторитетом. Это может быть ваш родственник, либо ваш непосредственный начальник на работе. В целом это неблагоприятное время для любых переговоров и договоренностей с кем бы то ни было (Rambler/гороскопы).