Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Весы, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Весы



В течение всей этой недели Весам лучше держаться подальше от тайных и секретных дел. Особенно это касается сплетен, интриг, разнообразной закулисной деятельности, попытки расследовать, выяснить то, что было от вас скрыто. Помните, что любая ваша тайная деятельность будет раскрыта и обнародована. Не делайте того, за что может быть стыдно. Особенно важно не допускать нарушений закона. В эти дни может усилиться внимание представителей закона к вашей персоне и к тому, что вы делаете.



В бизнесе могут быть проверки, ревизии и штрафные санкции. Также в это время вы можете испытывать психологический дискомфорт, депрессивные состояния из-за того, что не в состоянии действовать в свободном режиме из-за ограничений. Постарайтесь не оставаться надолго в одиночестве – это будет способствовать нагнетанию психологических проблем. Вы можете почувствовать, что вам не хватает энергии для того, чтобы справляться с повседневными делами.



Это может быть симптомом простудного или инфекционного заболевания – ведь сейчас наступает время обострения осенних болезней. Старайтесь больше времени тратить на отдых и заниматься профилактикой заболеваний (Rambler/гороскопы).