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Скорпион - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года


Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Скорпион, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.

Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября

Скорпион

Скорпионы в течение всей этой недели могут чувствовать общую нестабильность ситуации с вами и вокруг вас. На спокойный и размеренный жизненный ритм в эти дни рассчитывать не приходится. Может возникать много суетного и непродуктивного общения. Чаще обычного к вам на связь могут выходить друзья и знакомые, в том числе и те, с кем вы уже давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть любимый человек, то старайтесь не появляться с ним в компании друзей.

Это может вызвать недоразумения в отношениях между кем-то из друзей и тем человеком, кого вы любите. А вы можете оказаться невольным яблоком раздора, когда каждый будет ждать, что ему будет оказано больше внимания. Старайтесь не посещать шумные компании и увеселительные мероприятия, чтобы не усиливать фактор нестабильности. У семейных Скорпионов предметом основных беспокойств станут дети, их поведение и заботы, связанные с их материальным обеспечением.

Могут случиться непредсказуемые события, которые в один момент поменяют сложившуюся ситуацию. Например, может произойти техническая поломка, от которой много чего зависит в вашей жизни. Скажем, если вы постоянно работаете на компьютере, то его поломка приведет вас в некоторое смятение (Rambler/гороскопы).









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