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Козерог - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года


Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Козерог, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.

Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября

Козерог

Козерогам в течение всей этой недели будет непросто собраться с мыслями и двигаться в определенном направлении. Дело в том, что в эти дни может резко увеличится количество людей в поле вашего зрения. Возможно, вам предстоит множество контактов, встреч, разговоров. На вас может обрушиться информационный шторм, который может ввести вас в замешательство. Например, вам могут поступать разноречивые мнения и с некоторыми людьми ваши отношения испортятся.

Запланированные на эти дни поездки и встречи могут сорваться по независящим от вас причинам. Звезды советуют воздержаться от дальних поездок. В пути у вас могут произойти разные непредвиденные происшествия. Сейчас у вас может быть ослаблена пространственная ориентация, поэтому постарайтесь не бродить по незнакомой местности – иначе вы легко можете заблудиться, сесть не в тот автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением может стать учеба.

Ваша способность концентрировать внимание на изучаемом предмете может оказаться ослаблена, что может снизить успеваемость. Возможно, перед вами будет стоять задача по решению множества вопросов. И вы будете прилагать усилия, чтобы справиться с нагрузкой. Но силы человеческие не беспредельны, и вы рискуете большую часть дел так и оставить незавершенной (Rambler/гороскопы).









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