Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Стрелец, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Стрелец



Стрельцы на этой неделе могут целиком оказаться во власти неблагоприятных внешних обстоятельств. Характерно, что вас могут лишить возможности проявить инициативу и могут решать ваши личные дела за вас. Ситуация осложняется тем, что вы можете не найти, что этому противопоставить, поскольку у вас не будет для этого достаточного ресурса. И часто будет так, что вам придется, так или иначе, подстраиваться, адаптироваться к этим обстоятельствам, чтобы свести к минимуму возможный ущерб для себя.



По теме карьеры вы можете пребывать в двойственной ситуации. С одной стороны вам могут сделать предложение на работе, поручить некое ответственное задание, благодаря которому вас профессиональный статус мог бы повыситься. С другой стороны обстановка в семье и отношения с близкими родственниками не позволяют вам надеяться на надежный тыл – у вас может не оказаться должной поддержки и опоры.



Также может проявиться другая проблема: вам будет трудно найти правильный баланс между распределением времени между работой и домом. И будет исходить недовольство как со стороны начальства, так и со стороны членов семьи (Rambler/гороскопы).