Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Водолей, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Водолей



У Водолеев в течение этой недели может усилиться напряженность. Основной проблемной темой могут стать деньги. Вы можете много и интенсивно работать, однако должной финансовой отдачи от этого получить будет сложно. Одновременно с этим могут резко вырасти ваши финансовые потребности, что еще больше усилит напряженность. Возможны какие-то поломки техники. Особое внимание уделяйте вопросам безопасности хранения денег – иначе есть риск пострадать от мошенничества.



Если вы пользуетесь электронными платежными системами в Интернете, то рекомендуется сменить пароли и сделать защиту ваших конфиденциальных данных более надежной. Также в этот период старайтесь не обращаться с острыми, колющими и режущими предметами, не работать с химическими реактивами. Возможны травмы. Может возникнуть напряжение в отношениях с любимым человеком. Дело в том, что у вас могут усилиться сексуальные потребности.



Однако ваши потребности могут не совпадать с потребностями партнера (или партнерши). Воздержитесь от излишней настойчивости и проявлений ревности. Постарайтесь быть мягче и внимательнее в отношениях с любимым человеком (Rambler/гороскопы).