Гороскоп для мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Рыбы, на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года.



Правдивый гороскоп на неделю 12-18 сентября



Рыбы





Рыбам на этой неделе будет сложно правильно сориентироваться в текущей ситуации и принять взвешенные решения. Звезды советуют отказаться от инициатив в личной жизни. Могут возникнуть трудности при партнерских взаимоотношениях. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружестве. Вы можете быть склонны с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам, исходящим от партнера.

Возможно, вы будете заблуждаться – постарайтесь не делать скоропалительных выводов и держать свое мнение при себе. Для этих дней характерен дефицит искренности и честности в партнерстве. Потому лучше воздержаться от подписания каких-либо договоров о сотрудничестве. При попытке действовать самостоятельно ваши личные намерения войдут в конфликт с окружающими людьми. Например, вы можете не получить поддержки со стороны членов семьи и близких родственников.

А в этих условиях вы будете чувствовать, будто лишаетесь опоры, что весьма непросто, когда на повестке дня стоят серьезные вопросы. Прежде чем принимать важные решения, подумайте о последствиях. А если нет ясного понимания этих последствий, то лучше пока воздержаться от активных действий, ибо ошибки могут оказаться дороже, чем бездействие (Rambler/гороскопы).