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Овен - точный гороскоп на сентябрь 2022


Гороскоп для знака зодиака Овен на сентябрь 2022 года для мужчин и женщин.

Правдивый гороскоп на сентябрь 2022

Сентябрь окажется весьма удачным периодом для Овнов. Особенно, если дело касается личной жизни. В первый месяц осени представителей этого знака ждет много общения и новых знакомств, а значит, много возможностей проявить свои личные качества и показать себя во всей красе. Ваше дружелюбие, открытость и отзывчивость оставят хорошее впечатление у окружающих и помогут укрепить полезные связи. А это, в свою очередь, поможет быстро и просто решать все рабочие вопросы.

Поэтому у вас наконец-то получится уделить больше времени себе и своей личной жизни, а не карьере. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться — ваша эмоциональность. Справиться с природной вспыльчивостью будет тяжело, но не невозможно. Если вам удастся, то сентябрь пройдет легко и позитивно, без напряженных моментов. Не реагируйте на слухи и манипуляции, людям нравится обсуждать тех, кто впереди.

Овен-женщина

В сентябре Марс зарядит женщин-Овнов воинственной энергией, которая придаст вам силу и уверенность, станет символом нерушимости принятых решений. Девиз этого месяца — не усложняйте себе жизнь. И не ищите сложных решений там, где ответ очевиден. Никакого подвоха нет, никто не хочет доставить вам неприятности — все сосредоточены на своих проблемах. И критика, и агрессия от окружающих не всегда означает, что они плохо к вам относятся. Возможно, это их сигнал о том, что им не хватает вас.

В этом месяце лучше уделить больше внимания своей личной жизни, чем работе. Постарайтесь проводить больше времени с близкими, чем с коллегами.

Овен-мужчина

Мужчинам-Овнам в последнее время не хватало уверенности в себе. Кажется, энергетика Марса будет им весьма кстати. Пользуйтесь ей, но будьте аккуратны. В этот период возрастает риск конфликтов, ссор и даже драк. Поэтому лучше постараться контролировать свои эмоции, иначе последствия будут не самыми приятными. Также в первый месяц осени вас будет испытывать Венера: ждите различных соблазнов и короткие интрижек.

Правда некоторые из них могут закончиться сомнительно, поэтому стоит держать себя в руках и не ставить под угрозу свою личную жизнь (Rambler/гороскопы).









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