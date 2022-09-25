Какая погода в Москве 25 сентября 2022 года

Прогноз погоды в Москве на 25 сентября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.
Погода в Москве на 25.09.2022
Утро +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,9 м/с, влажность 93%, давление 735 мм.рт.ст.
День +9 (пасмурно, дождь), ветер 3,5 м/с, влажность 87%, давление 738 мм.рт.ст.
Вечер +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,2 м/с, влажность 92%, давление 740 мм.рт.ст.
Ночь +8 (пасмурно, дождь), ветер 3,1 м/с, влажность 93%, давление 741 мм.рт.ст.