Сегодня есть какой-нибудь праздник? Какой сегодня день? В России 13 сентября 2022 года отмечают следующие праздники.



- День парикмахера

13 сентября профессиональный праздник отмечают парикмахеры, стилисты, универсалы и модельеры.



- День программиста

Учрежден Указом Президента РФ в 2009 году. Отмечается в 256-й день года. 256 - это двойка в восьмой степени, где 8 - число битов в одном байте, а цифра 2 связана с двоичной системой счисления.



Церковные православные праздники 13 сентября



- Куприянов день

День памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского. По поверью, на Куприянов день журавли слетаются на болота и решают, когда и как совершать перелет на юг. За это событие праздник прозвали «Журавлиное вече». В этот день ходят на болота за клюквой, получившей в народе название «журавлина». С этого числа собирают урожай корнеплодов: морковь, свеклу, репу, картофель.