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Даты выхода серий сериалов нового сезона 2022


Календарь премьеры сериалов в 2022 году, дата выхода, расписание.

1 сентября

Кролик-самурай: Хроники Усаги (США, 2022, анимация) – 2-й сезон – Netflix.
Цифровой детокс (Франция, 2022, комедия) – Netflix.

2 сентября

Дьявол в Огайо (Канада, 2022, детектив) – Netflix.
Новая жизнь Эллы (США, 2022, комедия) – Apple TV+.
Властелин Колец: Кольца власти (США, 2022, фэнтези) – Amazon Prime.

3 сентября

Маленькие женщины (Южная Корея, 2022, драма), Netflix.

5 сентября

Неожиданный деревенский дневник (Южная Корея, 2022, мелодрама) – Netflix.

7 сентября

Соври мне (США, 2022, драма), Hulu.

8 сентября

Тачки на дороге (США, 2022, анимация), Disney+.
Последний свет (Франция, 2022, триллер), Peacock.
Несовершенные (Канада, 2022, фантастика), Netflix.
В капкане (Исландия, 2021, триллер), Netflix.

9 сентября

Наркосвятые (Южная Корея, 2022, приключения), Netflix.
В записи с Бобом Костасом. Возвращение (США, 2021, ток-шоу), 2-й сезон, HBO.
Кобра Кай (США, 2018, боевик), 5-й сезон, Netflix.

11 сентября

Монарх (США, 2022, драма) – премьера 11 сентября – Fox.

13 сентября

Киберпанк: Бегущие по краю (Япония, 2022, анимация), Netflix.

14 сентября

Грехи нашей матери (США, 2022, документальный), Netflix.

15 сентября

Великий Терим (Турция, 2022, документальный)Netflix.
Собаки в космосе (США, 2021, анимация), 2-й сезон, Netflix.

16 сентября

Судьба: Сага Винкс (Италия, 2021, фэнтези), 2-й сезон, Netflix.
Санто (Испания, 2022, криминал), Netflix.
Лос страшилкас (США, 2019, комедия), 2-й сезон, HBO.

20 сентября

Ребут (США, 2022, комедия), Hulu.

21 сентября

Андор (США, 2022, приключения), Disney+.
Призма (Италия, 2022, драма), Amazon Prime.
Дамер (США, 2022, триллер), Netflix.

22 сентября

Спасение из пещеры Тхам-Луанг (Таиланд, 2022, приключения), Netflix.
Раскрутка (США, 2021, реалити-шоу), 2-й сезон, HBO.
Холостые мужчины и незамужние женщины (США, 1993, комедия), HBO.

23 сентября

Девочки с задней парты (Испания, 2022, драмеди), Netflix.

24 сентября

Династия (США, 2017, драма), 5-й сезон, Netflix.

26 сентября

My Little Pony. Зажги свою искорку (США, 2022, анимация) – Netflix.

29 сентября

Императрица (Германия, 2022, драма) – Netflix.

30 сентября

Энтергалактик (США, 2022, анимация) – Netflix.









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