Календарь премьеры сериалов в 2022 году, дата выхода, расписание.
1 сентября
Кролик-самурай: Хроники Усаги (США, 2022, анимация) – 2-й сезон – Netflix.
Цифровой детокс (Франция, 2022, комедия) – Netflix.
2 сентября
Дьявол в Огайо (Канада, 2022, детектив) – Netflix.
Новая жизнь Эллы (США, 2022, комедия) – Apple TV+.
Властелин Колец: Кольца власти (США, 2022, фэнтези) – Amazon Prime.
3 сентября
Маленькие женщины (Южная Корея, 2022, драма), Netflix.
5 сентября
Неожиданный деревенский дневник (Южная Корея, 2022, мелодрама) – Netflix.
7 сентября
Соври мне (США, 2022, драма), Hulu.
8 сентября
Тачки на дороге (США, 2022, анимация), Disney+.
Последний свет (Франция, 2022, триллер), Peacock.
Несовершенные (Канада, 2022, фантастика), Netflix.
В капкане (Исландия, 2021, триллер), Netflix.
9 сентября
Наркосвятые (Южная Корея, 2022, приключения), Netflix.
В записи с Бобом Костасом. Возвращение (США, 2021, ток-шоу), 2-й сезон, HBO.
Кобра Кай (США, 2018, боевик), 5-й сезон, Netflix.
11 сентября
Монарх (США, 2022, драма) – премьера 11 сентября – Fox.
13 сентября
Киберпанк: Бегущие по краю (Япония, 2022, анимация), Netflix.
14 сентября
Грехи нашей матери (США, 2022, документальный), Netflix.
15 сентября
Великий Терим (Турция, 2022, документальный)Netflix.
Собаки в космосе (США, 2021, анимация), 2-й сезон, Netflix.
16 сентября
Судьба: Сага Винкс (Италия, 2021, фэнтези), 2-й сезон, Netflix.
Санто (Испания, 2022, криминал), Netflix.
Лос страшилкас (США, 2019, комедия), 2-й сезон, HBO.
20 сентября
Ребут (США, 2022, комедия), Hulu.
21 сентября
Андор (США, 2022, приключения), Disney+.
Призма (Италия, 2022, драма), Amazon Prime.
Дамер (США, 2022, триллер), Netflix.
22 сентября
Спасение из пещеры Тхам-Луанг (Таиланд, 2022, приключения), Netflix.
Раскрутка (США, 2021, реалити-шоу), 2-й сезон, HBO.
Холостые мужчины и незамужние женщины (США, 1993, комедия), HBO.
23 сентября
Девочки с задней парты (Испания, 2022, драмеди), Netflix.
24 сентября
Династия (США, 2017, драма), 5-й сезон, Netflix.
26 сентября
My Little Pony. Зажги свою искорку (США, 2022, анимация) – Netflix.
29 сентября
Императрица (Германия, 2022, драма) – Netflix.
30 сентября
Энтергалактик (США, 2022, анимация) – Netflix.