Календарь премьеры сериалов в 2022 году, дата выхода, расписание.



1 сентября



Кролик-самурай: Хроники Усаги (США, 2022, анимация) – 2-й сезон – Netflix.

Цифровой детокс (Франция, 2022, комедия) – Netflix.



2 сентября



Дьявол в Огайо (Канада, 2022, детектив) – Netflix.

Новая жизнь Эллы (США, 2022, комедия) – Apple TV+.

Властелин Колец: Кольца власти (США, 2022, фэнтези) – Amazon Prime.



3 сентября



Маленькие женщины (Южная Корея, 2022, драма), Netflix.



5 сентября



Неожиданный деревенский дневник (Южная Корея, 2022, мелодрама) – Netflix.



7 сентября



Соври мне (США, 2022, драма), Hulu.



8 сентября



Тачки на дороге (США, 2022, анимация), Disney+.

Последний свет (Франция, 2022, триллер), Peacock.

Несовершенные (Канада, 2022, фантастика), Netflix.

В капкане (Исландия, 2021, триллер), Netflix.



9 сентября



Наркосвятые (Южная Корея, 2022, приключения), Netflix.

В записи с Бобом Костасом. Возвращение (США, 2021, ток-шоу), 2-й сезон, HBO.

Кобра Кай (США, 2018, боевик), 5-й сезон, Netflix.



11 сентября



Монарх (США, 2022, драма) – премьера 11 сентября – Fox.



13 сентября



Киберпанк: Бегущие по краю (Япония, 2022, анимация), Netflix.



14 сентября



Грехи нашей матери (США, 2022, документальный), Netflix.



15 сентября



Великий Терим (Турция, 2022, документальный)Netflix.

Собаки в космосе (США, 2021, анимация), 2-й сезон, Netflix.



16 сентября



Судьба: Сага Винкс (Италия, 2021, фэнтези), 2-й сезон, Netflix.

Санто (Испания, 2022, криминал), Netflix.

Лос страшилкас (США, 2019, комедия), 2-й сезон, HBO.



20 сентября



Ребут (США, 2022, комедия), Hulu.



21 сентября



Андор (США, 2022, приключения), Disney+.

Призма (Италия, 2022, драма), Amazon Prime.

Дамер (США, 2022, триллер), Netflix.



22 сентября



Спасение из пещеры Тхам-Луанг (Таиланд, 2022, приключения), Netflix.

Раскрутка (США, 2021, реалити-шоу), 2-й сезон, HBO.

Холостые мужчины и незамужние женщины (США, 1993, комедия), HBO.



23 сентября



Девочки с задней парты (Испания, 2022, драмеди), Netflix.



24 сентября



Династия (США, 2017, драма), 5-й сезон, Netflix.



26 сентября



My Little Pony. Зажги свою искорку (США, 2022, анимация) – Netflix.



29 сентября



Императрица (Германия, 2022, драма) – Netflix.



30 сентября



Энтергалактик (США, 2022, анимация) – Netflix.