В 2022 году регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начнется 7 октября. Борьбу за попадание в плей-офф начнут 32 команды из Канады и США.



Время начала регулярного чемпионата НХЛ 2022/2023



Первые два матча сезона, в которых примут участие «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», состоятся 7 и 8 октября в Праге на «O2 Арене».



07.10 21:00 Нэшвилл - Сан-Хосе

08.10 21:00 Сан-Хосе - Нэшвилл



В Северной Америке первые две игры пройдут 12 октября



12.10 02:30 Рейнджерс - Тампа-Бэй

12.10 05:00 Лос-Анджелес - Вегас



Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» впервые выйдет на лед 13 октября



13.10 02:00 Монреаль - Торонто

13.10 02:00 Каролина - Коламбус

13.10 02:00 Вашингтон - Бостон

13.10 04:30 Колорадо - Чикаго

13.10 05:00 Эдмонтон - Ванкувер

13.10 05:00 Анахайм - Сиэтл



Последний день, отведенный для регулярного чемпионата - 14 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.