Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Когда начнется регулярный чемпионат НХЛ 2022/2023


В 2022 году регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начнется 7 октября. Борьбу за попадание в плей-офф начнут 32 команды из Канады и США.

Время начала регулярного чемпионата НХЛ 2022/2023

Первые два матча сезона, в которых примут участие «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», состоятся 7 и 8 октября в Праге на «O2 Арене».

07.10 21:00 Нэшвилл - Сан-Хосе
08.10 21:00 Сан-Хосе - Нэшвилл

В Северной Америке первые две игры пройдут 12 октября

12.10 02:30 Рейнджерс - Тампа-Бэй
12.10 05:00 Лос-Анджелес - Вегас

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» впервые выйдет на лед 13 октября

13.10 02:00 Монреаль - Торонто
13.10 02:00 Каролина - Коламбус
13.10 02:00 Вашингтон - Бостон
13.10 04:30 Колорадо - Чикаго
13.10 05:00 Эдмонтон - Ванкувер
13.10 05:00 Анахайм - Сиэтл

Последний день, отведенный для регулярного чемпионата - 14 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.









  • НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
  • Когда начнется плей-офф КХЛ 2022
  • Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ 2021/2022. Главные матчи регулярного чемпионата
  • НХЛ 2019/2020. Расписание игр регулярного чемпионата
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 13 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022) - дата выхода сериала на Okko
    Стая (2022) - дата выхода сериала на НТВ
    Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
    15 сентября 2022 какой праздник церковный православный
    Какой сегодня праздник 15 сентября 2022 в России
    14 сентября 2022 какой праздник церковный православный
    Курс евро ЦБ РФ на 14 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Когда начнется регулярный чемпионат НХЛ 2022/2023
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru