В 2022 году регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начнется 7 октября. Борьбу за попадание в плей-офф начнут 32 команды из Канады и США.
Время начала регулярного чемпионата НХЛ 2022/2023
Первые два матча сезона, в которых примут участие «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», состоятся 7 и 8 октября в Праге на «O2 Арене».
07.10 21:00 Нэшвилл - Сан-Хосе
08.10 21:00 Сан-Хосе - Нэшвилл
В Северной Америке первые две игры пройдут 12 октября
12.10 02:30 Рейнджерс - Тампа-Бэй
12.10 05:00 Лос-Анджелес - Вегас
Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» впервые выйдет на лед 13 октября
13.10 02:00 Монреаль - Торонто
13.10 02:00 Каролина - Коламбус
13.10 02:00 Вашингтон - Бостон
13.10 04:30 Колорадо - Чикаго
13.10 05:00 Эдмонтон - Ванкувер
13.10 05:00 Анахайм - Сиэтл
Последний день, отведенный для регулярного чемпионата - 14 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.