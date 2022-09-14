14 сентября 2022 какой праздник церковный православный

Какой церковный православный праздник отмечают 14 сентября 2022 года.



Симеон-летопроводец



День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. В народе праздник назван «Летопроводец» потому, что с этого времени начинается бабье лето, которое отмечается народными гуляниями. День считается удачным для новоселья. С этого дня наступают свадебные недели и смотрины. На Симеона-летопроводца хоронят мух и тараканов, которые олицетворяют бедность и домашние неурядицы.



Церковное новолетие - начало индикта



Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник.