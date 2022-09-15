15 сентября 2022 какой праздник церковный православный

Какой церковный православный праздник отмечают 15 сентября 2022 года.



- Симеон-летопроводец (Овчарник)

День памяти мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. Святого считали покровителем коз и овец. Отсюда и появилось прозвище «Овчарник». Начиная с этого дня, скотину со двора на вольный выпас не выгоняют. В селах и деревнях остался обычай на Маманта наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота. В этот день на столе обязательно должны быть сыр и молоко



- Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского

День святого Иоанна, Костантинопольского патриарха, составителя Покаянного номоканона.



- Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

День памяти основателя Киево-Печерской лавры и его ученика. Святого Антония церковь почитает как «начальника всех Российских монахов».