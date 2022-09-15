Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




15 сентября 2022 какой праздник церковный православный


Какой церковный православный праздник отмечают 15 сентября 2022 года.

- Симеон-летопроводец (Овчарник)
День памяти мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. Святого считали покровителем коз и овец. Отсюда и появилось прозвище «Овчарник». Начиная с этого дня, скотину со двора на вольный выпас не выгоняют. В селах и деревнях остался обычай на Маманта наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота. В этот день на столе обязательно должны быть сыр и молоко

- Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского
День святого Иоанна, Костантинопольского патриарха, составителя Покаянного номоканона.

- Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
День памяти основателя Киево-Печерской лавры и его ученика. Святого Антония церковь почитает как «начальника всех Российских монахов».









  • 14 сентября 2022 какой праздник церковный православный
  • Какой праздник 6 сентября 2022 года. Какой православный праздник в России
  • Какой праздник 3 сентября 2022 года. Какой церковный православный праздник ...
  • Какой праздник 23 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 17 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 13 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022) - дата выхода сериала на Okko
    Стая (2022) - дата выхода сериала на НТВ
    Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
    15 сентября 2022 какой праздник церковный православный
    Какой сегодня праздник 15 сентября 2022 в России
    14 сентября 2022 какой праздник церковный православный
    Курс евро ЦБ РФ на 14 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Когда начнется регулярный чемпионат НХЛ 2022/2023
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Уже вышедшие лучшие фильмы в 2022 году
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru