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Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1


С 8 сентября 2022 года на Premier — премьера сериала «Художник» с Андреем Смоляковым и Александром Горбатовым в главных ролях.

Действие сериала происходит в 1944 году. Радость скорой победы омрачается чередой жестоких убийств. На месте совершения преступления банда оставляет портреты своих жертв. Разобраться в происходящих происшествиях вызывают майора Ефимова и капитана Сазонова.

Дата выхода сериала «Художник», 1-й сезон

Количество серий: 16.

Премьера на канале Premier: 8 сентября 2022 года.

Премьера на канале Россия 1: —.

Режиссер-постановщик: Тимур Алпатов.

В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Александр Устюгов и др.









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