С 8 сентября 2022 года на Premier — премьера сериала «Художник» с Андреем Смоляковым и Александром Горбатовым в главных ролях.



Действие сериала происходит в 1944 году. Радость скорой победы омрачается чередой жестоких убийств. На месте совершения преступления банда оставляет портреты своих жертв. Разобраться в происходящих происшествиях вызывают майора Ефимова и капитана Сазонова.



Дата выхода сериала «Художник», 1-й сезон



Количество серий: 16.



Премьера на канале Premier: 8 сентября 2022 года.



Премьера на канале Россия 1: —.



Режиссер-постановщик: Тимур Алпатов.



В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Александр Устюгов и др.