С 8 сентября 2022 года на Premier — премьера сериала «Художник» с Андреем Смоляковым и Александром Горбатовым в главных ролях.
Действие сериала происходит в 1944 году. Радость скорой победы омрачается чередой жестоких убийств. На месте совершения преступления банда оставляет портреты своих жертв. Разобраться в происходящих происшествиях вызывают майора Ефимова и капитана Сазонова.
Дата выхода сериала «Художник», 1-й сезон
Количество серий: 16.
Премьера на канале Premier: 8 сентября 2022 года.
Премьера на канале Россия 1: —.
Режиссер-постановщик: Тимур Алпатов.
В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Александр Устюгов и др.