С 8 сентября 2022 года на Okko — премьера сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой в главной роли о богатом адвокате в кризисе среднего возраста.



Дата выхода сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», 1-й сезон



Количество серий: 8.



Премьера на канате Okko: 8 сентября 2022 года.



Авторы сценария: Александр Цыпкин, Владимир Васильев.



Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.



В ролях: Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Александр Робак и др.