С 8 сентября 2022 года на Okko — премьера сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой в главной роли о богатом адвокате в кризисе среднего возраста.
Дата выхода сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», 1-й сезон
Количество серий: 8.
Премьера на канате Okko: 8 сентября 2022 года.
Авторы сценария: Александр Цыпкин, Владимир Васильев.
Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.
В ролях: Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Александр Робак и др.