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Церковные православные праздники в сентябре 2022


На этой странице приведены главные православные праздники, которые православная церковь будет отмечать в сентябре 2022 года.

Три Великих православных праздника - Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

Церковные православные праздники в сентябре 2022 года

1 сентября
Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (Андрей-тепляк)

2 сентября
Пророка Самуила (Самойлов день)

3 сентября
Апостола от 70-ти Фаддея (Фаддей Проповедник)

4 сентября
Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих (Агафон Огуменник)

5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Мученика Луппа Солунского (Луп Брусничник)

6 сентября
Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова (Евтихий Тихий)

7 сентября
Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского (Тит Листопадник)

8 сентября
Мученика Адриана и мученицы Наталии (Наталья Овсяница)

9 сентября
Преподобного Пимена Великого и преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских (Два Пимена)

10 сентября
Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского (Анна и Савва Скирдники)

11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек)

12 сентября
Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (Александр Сытник)

13 сентября
Священномученика Киприана, епископа Карфагенского (Куприянов день)

14 сентября
Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской (Симеон-летопроводец)

15 сентября
Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины (День Мамонтия)

16 сентября
Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, 
Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия (Домна Доброродная)

17 сентября
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и 
матери их Христодулы (Вавила – поздние вилы)
Пророка Моисея Боговидца

18 сентября
Пророка Захарии и праведной Елисаветы (Захарий и Елизавета)

19 сентября
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Михайлово чудо)

20 сентября
Преподобного Луки Глубокореченского (Каппадокийского), игумена (Луков день)

21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)

22 сентября
Праведных Богоотец Иоакима и Анны (Аким и Анна)

23 сентября
Святителей Петра и Павла, епископов Никейских (Петр и Павел Рябинники)

24 сентября
Преподобной Феодоры Александрийской Младшей (Федорины вечерки )

25 сентября
Священномученика Автонома Италийского, епископа (Артамон Змеевик)

26 сентября
Священномученика Корнилия Сотника, епископа (Корнилье)

27 сентября
Воздвижение Креста Господня

Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

28 сентября
Великомученика Никиты Готфского (Никита Гусятник)

29 сентября
Великомученицы Евфимии Всехвальной (Ефимия, Птичья костка )

30 сентября
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (День Веры, Надежды и Любови)









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