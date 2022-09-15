Телец - самый точный гороскоп на 15 сентября 2022 года

Гороскоп на 15 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 15.09.2022



Телец



Сегодня Тельцы могут поставить на первое место личные вкусы, потребности и привычки, дать себе немного свободы. Исключение придется сделать лишь для обязательных дел – например, для выполнения срочной работы или своего повседневного профессионального долга. Поможет покой при лечении недомоганий (при условии, что они вызваны переутомлением или недавним коротким стрессом, а не другими причинами) (Rambler/гороскопы).