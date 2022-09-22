Телец - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года

Гороскоп на 22 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 22.09.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам начинать любое дело с уточнения правил или границ – иначе есть риск в самый неожиданный момент столкнуться с барьером и начать нервничать. Это особенно важно, если в доме или офисе идут обновления. Не исключено, что к порядку придется призвать домочадцев. Важно не делать ничего сверх необходимого. Стоит избегать принципиально новых начинаний, связанных с жильем (Rambler/гороскопы).