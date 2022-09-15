Близнецы - самый точный гороскоп на 15 сентября 2022 года

Гороскоп на 15 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 15.09.2022



Близнецы



Сегодня звезды не советуют Близнецам проявлять инициативу, так как от нее будет мало толку. Вместо нее они рекомендуют временное уединение и скромность потребностей. Лучше отложить в этот день интенсивные целевые контакты и не опережать события, даже если вы полны сил, и вас сжигает нетерпение. Возможно, к такой линии поведения вас вынудят сами обстоятельства, не располагающие к лишней суете (Rambler/гороскопы).