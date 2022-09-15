Весы - самый точный гороскоп на 15 сентября 2022 года

Гороскоп на 15 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 15.09.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам быть практичнее, во всем сохранять умеренность и вести себя осторожнее даже в мелочах. Этот день не сулит новых сюрпризов, но может еще раз подчеркнуть имеющиеся трудности и высветить слабые места любых достижений. Не повредит разумная экономия (при этом не стоит экономить на важных насущных мелочах – например, на лекарствах или ингредиенте для персональной диеты) (Rambler/гороскопы).