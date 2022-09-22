Козерог - самый точный гороскоп на 22 сентября 2022 года

Гороскоп на 22 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 22.09.2022



Козерог



Сегодня Козерогов выручат уже знакомые им меры предосторожности: они уберегут их от лишнего расхода ресурсов и укажут им верную границу в экспериментах. Азартным и предприимчивым Козерогам не стоит удивляться возникшим на их пути препятствиям: проскочив свою «красную черту», они автоматически оказались в зоне риска и теперь должны проявить достаточно ловкости, чтобы без потерь выйти из кризиса (Rambler/гороскопы).