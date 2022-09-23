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Овен - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года


Гороскоп на 23 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 23.09.2022

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать свободные инициативы, так как возрастет зависимость от внешних факторов. Это может быть состояние здоровья, список работ, общение с подчиненными или персоналом. Также это может быть забота о жилье, транспортном средстве или питомце. Могут поступить вести от сервиса, из медучреждения, от партнера или клиента. К текущим делам лучше приступать около полудня (Rambler/гороскопы).









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