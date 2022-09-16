Близнецы - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года

Гороскоп на 16 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 16.09.2022



Близнецы



Этот день побуждает Близнецов к действию, но создает им не самые комфортные условия для инициативы. Многим Близнецам придется попутно преодолевать сопротивление среды, согласовывая свои интересы с нуждами клиентов или вкусами близких. Возможны мелкие ссоры. Часть дел начнет буксовать, будут чаще напоминать о себе сюжеты прошлого. Стоит помнить, что соглашения этого дня могут оказаться временными (Rambler/гороскопы).