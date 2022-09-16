Лев - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года

Гороскоп на 16 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 16.09.2022



Лев



Сегодня Львам стоит быть внимательнее в материальных делах: в суете и спешке возможны финансовые просчеты. Не стоит делать покупки в дороге и заключать сделки на ходу: ошибка может создать проблемы в будущем. Хорошие стороны дня связаны с познавательным общением. Возможна срочная командировка, расширяющая горизонты. Вероятны увлекательные поездки по забытым местам и встречи с людьми из прошлого (Rambler/гороскопы).