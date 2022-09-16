Дева - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года

Гороскоп на 16 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 16.09.2022



Дева



Сегодня Девам придется стать активнее. В зависимости от ситуации не помешает смелость, ловкость, общительность, готовность конкурировать, маневрировать или учиться. Могут пригодиться навыки менеджера, финансиста или водителя. Вместо шага вперед многим Девам придется улаживать прошлое, порой чем-то рискуя. Возможны любовные ссоры, персональные разногласия на финансовой или производственной почве (Rambler/гороскопы).