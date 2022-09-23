Весы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года

Гороскоп на 23 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 23.09.2022



Весы



Этот день напрямую затронет интересы многих Весов и выдвинет их на первый план. Однако сразу и полностью включиться в события им вряд ли удастся, так как их может все еще что-то сдерживать – например, текущее состояние здоровья или зависимость от поддержки. Звезды рекомендуют им не спешить с персональными высказываниями и заявками, уклониться от прямого диалога и заново обдумать свои аргументы (Rambler/гороскопы).