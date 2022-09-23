Скорпион - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года

Гороскоп на 23 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 23.09.2022



Скорпион



Этот день позволяет Скорпионам временно вернуться на более удобные им позиции там, где дело касается их приятных неформальных связей и получения полезной информации (например, медицинской). Одновременно меняются акценты в партнерских контактах. В них может измениться расстановка ролей или наметиться психологический дискомфорт. Возможна зависимость от клиента, заказчика, дублера или помощника (Rambler/гороскопы).