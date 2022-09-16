Козерог - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года

Гороскоп на 16 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 16.09.2022



Козерог



Для Козерогов этот день обещает стать беспокойным. Не исключаются срочные хлопоты, вызванные необходимостью переделки работ. Повод для тревоги и суеты может дать здоровье, питомец, помощник, используемый инструмент или техника. Возможна командировка. Возрастает риск мелких споров. Важно не замалчивает критичные нюансы и активнее обсуждать их, быть на связи и держать в курсе событий нужных людей (Rambler/гороскопы).