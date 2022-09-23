Козерог - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года

Гороскоп на 23 сентября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 23.09.2022



Козерог



Козерогам сегодня стоит быть внимательнее к ситуациям, связанным с их карьерой, жильем, браком, авторитетом, социальным статусом. День может заставить их искать баланс между разными людьми, ролями или интересами. Возможно важное совещание, предложение, заявление значимого лица, перспектива пересмотра договора. Для уточнения деталей может требоваться юридическая или медицинская консультация (Rambler/гороскопы).