Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.



Погода в Москве на завтра 14 сентября 2022 года



Утром - +11 (пасмурно, дождь), ветер 3,2 м/с, влажность 92%, давление 741 мм.рт.ст.



Днем - +13 (пасмурно, дождь), ветер 3,1 м/с, влажность 83%, давление 741 мм.рт.ст.



Вечером - +14 (пасмурно, дождь), ветер 1,3 м/с, влажность 89%, давление 741 мм.рт.ст.



Ночью - +11 (пасмурно, дождь), ветер 1,2 м/с, влажность 94%, давление 740 мм.рт.ст.с



Погода в Москве на сегодня 15 сентября 2022 года



Утром - +12 (пасмурно), ветер 3,1 м/с, влажность 92%, давление 738 мм.рт.ст.



Днем - +15 (облачно), ветер 2,3 м/с, влажность 74%, давление 739 мм.рт.ст.



Вечером - +15 (облачно), ветер 1,7 м/с, влажность 81%, давление 739 мм.рт.ст.



Ночью - +11 (облачно), ветер 2,1 м/с, влажность 95%, давление 738 мм.рт.ст