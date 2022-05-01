Прогноз погоды в Москве на сегодня, завтра

Точный прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра - температура воздуха, сила ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.



Погода в Москве на завтра 16 сентября 2022 года



Утром +11 (пасмурно), ветер 3,5 м/с, влажность 90%, давление 738 мм.рт.ст.



Днем +15 (пасмурно, дождь), ветер 3,9 м/с, влажность 79%, давление 737 мм.рт.ст.



Вечером +13 (пасмурно, дождь), ветер 2,6 м/с, влажность 93%, давление 736 мм.рт.ст.



Ночью +11 (облачно, дождь), ветер 2,7 м/с, влажность 95%, давление 736 мм.рт.ст.с



Погода в Москве на сегодня 17 сентября 2022 года



Утром +11 (ясно), ветер 5,1 м/с, влажность 81%, давление 737 мм.рт.ст.



Днем +17 (облачно), ветер 6,1 м/с, влажность 51%, давление 739 мм.рт.ст.



Вечером +14 (ясно), ветер 2,9 м/с, влажность 67%, давление 740 мм.рт.ст.



Ночью +10 (ясно), ветер 2,3 м/с, влажность 83%, давление 741 мм.рт.ст